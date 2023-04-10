Завершено спецрозслідування щодо депутатки від «ОПЗЖ», яка працювала на ворога в Дворічній

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Карлівського районного суду Полтавської області обвинувальний акт щодо депутатки Дворічанської ОТГ Куп’янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жінка, яка у 2020 році була обрана депутатом у смт Дворічна від забороненої наразі в Україні політичної партії «Опозиційна платформа — За життя», обрала для себе шлях працювати на представників рф, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

У липні минулого року під час окупації селища жінка обійняла посаду «виконуючої обов‘язки голови Дворічанського територіального управління» так званої «ВЦА Куп‘янського району Харківської області».

Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости