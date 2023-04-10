Харківські патрульні затримали наркозбувача, який розповсюджував «солі»

Напередодні на вулиці Пантелеймонівській патрульні помітили хлопця та дівчину, які поводили себе підозріло. Згодом, хлопець почав шукати щось біля паркану та підняв невідомий пакет.

Поліцейські підійшли до громадян для перевірки. Раптом чоловік різко почав бігти, але патрульні відразу наздогнали молодика. Інспектори провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у останнього зіп-пакети з, імовірно, наркотичними речовинами. Також при перевірці телефона, інспектори виявили фото з місцем знаходження пакетів з речовинами. Громадянин зізнався поліцейським, що пакетах наркотична речовина «солі».

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости