В Золочівському районі затримали підозрюваного у вбивстві

Поліцейські офіцери громади Золочівської ТГ спільно з поліцейськими кримінальної поліції розшукали вбивцю на Харківщині

Так, 9 квітня, близько першої години ночі до чергової частини відділення поліції № 2 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що в будинку по вул. Трудова в с. Маяк, виявлено труп чоловіка.

На місці події правоохоронці встановили особу потерпілого, ним виявився 54-річний місцевий мешканець. Під час огляду на тілі чоловіка були виявлені ножові поранення. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків і очевидців та по гарячих слідах затримали 63-річного підозрюваного, який наніс смертельні травми потерпілому в ході конфлікту.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости