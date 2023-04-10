Від харківського підприємства вимагають повернути земельну ділянку вартістю понад 100 мільйонів

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву до підприємства про розірвання договору оренди та повернення Харківській міській територіальній громаді земельної ділянки вартістю понад 100 млн грн.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради підприємству в 2007 році було передано в оренду земельну ділянку площею майже 1 га для будівництва кварталу індивідуальних житлових будинків по вул. Луї Пастера у Харкові, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Однак підприємство так і не розпочало будівництво і навіть не отримало дозвільні документи на виконання будівельних робіт.

Порушення умов договору стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду.

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости