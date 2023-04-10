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На Херсонщину повернули 24 дитини, яких вивезли військові рф
На Херсонщину повернули ще 24 дитини, яких вивезли під час окупації російські військові. Про це у Telegram повідомила ОВА.
За словами волонтерів Благодійного фонду “Save Ukrainе”, це була одна із найскладніших рятувальних місій, пише Суспільне.
“Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі”, — йдеться у дописі.
У Херсоні дітей зустрів голова ОВА Олександр Прокудін, який поспілкувався з ними та вручив подарунки.