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На Херсонщину повернули 24 дитини, яких вивезли військові рф

На Херсонщину повернули 24 дитини, яких вивезли військові рф

На Херсонщину повернули ще 24 дитини, яких вивезли під час окупації російські військові. Про це у Telegram повідомила ОВА.

За словами волонтерів Благодійного фонду “Save Ukrainе”, це була одна із найскладніших рятувальних місій, пише Суспільне.

“Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі”, — йдеться у дописі.

У Херсоні дітей зустрів голова ОВА Олександр Прокудін, який поспілкувався з ними та вручив подарунки.

Агентство Телевидения Новости

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