На Харківщині зростає кількість людей з ВПО

За останній місяць у Харківській області зареєстрували 8 тисяч переселенців.

Як зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, всім внутрішньо переміщеним особам, які потребують поселення, надаються комфортні умови для проживання. Наразі більшість людей вдається розселяти в гуртожитки закладів освіти. Переселенцям допомагають отримати статус ВПО, оформити соціальні виплати, а також видають гуманітарну допомогу.

Загалом у Харківській області в управліннях соціального захисту населення на обліку перебуває 477,9 тисячі переселенців – це майже 392 тисячі сімей. Зокрема, після 24 лютого 2022 року по довідки ВПО звернулося 406,3 тисячі людей.

«На початку березня в області перебувало приблизно 470 тисяч переселенців. На сьогодні їх вже майже 478 тисяч. На жаль, ворожі обстріли у прикордонних громадах Харківщини не вщухають, тому все більше громадян вимушені покидати свої домівки і переселятися в більш безпечні райони. Також допомагаємо людям дістатися інших регіонів, якщо вони планують їхати далі», – сказала Віта Ковальська.

Окрім цього, до Харківського регіону евакуюються люди з тимчасово окупованих територій інших областей. Сьогодні на Харківщині нараховується 243 багатодітні родини, більш ніж 126 тисяч пенсіонерів, 20,5 тисячі людей з інвалідністю, а також понад 85 тисяч дітей.

Джерело: ХОВА

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