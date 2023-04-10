Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:59
Просмотров: 70

Автори пісні «Доброго вечора, ми з України» відтепер амбасадори штурмової бригади «Спартан»

Автори пісні «Доброго вечора, ми з України» відтепер амбасадори штурмової бригади «Спартан»

Офіційне підписання меморандуму про співпрацю між гвардійцями та гуртом PROBASS ∆ HARDI відбулося в Харкові.

Відтепер PROBASS ∆ HARDI – офіційні представники штурмової бригади «Спартан». Це дасть змогу популяризовувати патріотизм серед молоді та приділити більше уваги гвардійцям «Спартану» в медійному середовищі, пояснив командир 3 бригади Нацгвардії Вадим Гладков.

«Підписання цього меморандуму дасть нам можливість стати більш впізнаваними. Це популяризація штурмової бригади «Спартан» як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні. Досі є люди, які не розуміють різниці між відомствами. Тому функція роз’яснювальної роботи тут також присутня. До того ж підтримка гурту неабияк підіймає морально-психологічний стан наших воїнів», – зазначив Вадим Гладков.

Після урочистостей воїни «Гвардії Наступу» та артисти PROBASS ∆ HARDI розписали синьо-жовтий стяг. Прапор планують продати на аукціоні, а отримані кошти спрямувати на оснащення гвардійців. «З молотка» підуть і бойові трофеї, які передали воїни «Спартану» артистам.

«Для нас це велика честь! Підписання меморандуму спростить збір коштів та закупівлю усього необхідного для наших воїнів. Концерти й аукціони проводитимемо як в Україні, так і за кордоном. До речі, практика проведення аукціонів дуже ефективна. Якщо на концерт не кожен може потрапити, то долучитися до аукціону можуть усі охочі», – зазначив фронтмен гурту PROBASS ∆ HARDI Артем Ткаченко.

Джерело: ХОВА

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 