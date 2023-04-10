Супроводжував окупантів в лісі: викрито колаборанта, якому загрожує до 12 років позбавлення волі

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 61-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) та за фактом визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації с.Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району лісничий добровільно пішов на співпрацю з представниками так званої «ДНР» та російськими військовими, які дислокувались у селі. Він супроводжував окупантів по лісистій місцевості, аби ті могли краще орієнтуватись в населеному пункті. Маючи дружні стосунки з ворогами, він став «старшим» у селі.

Також обвинувачений передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів.

Крім того, чоловік усіляко виражав свою прихильність до країни-агресора. Так, він публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости