Співпрацювала з незаконною владою держави-агресора: СБУ заарештувала колаборантку

На Харківщині СБУ затримала «головну бухгалтерку» окупаційної адміністрації. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки викрила та затримала під час стабілізаційних заходів у деокупованих районах Харківщини ще одну колаборантку, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора. Зловмисницею виявились 52-річна мешканка Куп’янська, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників. Жінка добровільно погодилась на фейкову посаду «Исполняющей обязанности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

На цій «посаді» колаборантка брала участь у складанні та виконанні грабіжницького бюджету рашистів. Вона планувала їхні витрати та надходження, складала та підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху грошових коштів, організовувала нарахування заробітної плати працівникам незаконно утворених установ та займалася видачею грошових коштів для виплати допомоги пенсіонерам. Також, на цій керівній посаді жінка виконувала інші організаційно-розпорядчі функції: брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих та організовувала їх роботу.

Після звільнення району від російських загарбників зловмисниця залишилася у селищі й намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, оперативники спецслужби викрили її злочинну діяльність та затримали. На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости