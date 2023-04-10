У Харкові пенсіонери зможуть отримувати свої субсидії вдома

У Харкові змінилися правила виплати субсидій.

У Харкові змінилися правила виплати субсидій З 1 лютого всі, хто отримує субсидію для оплати ЖКГ, самі зніматимуть ці гроші та перераховуватимуть на рахунки комунальних підприємств: таким чином субдсидію монетизували, розповіла заступник керівника ГУ Пенсійного фонду у Житомирській області Світлана Антонюк.

Раніше оплату за воду, тепло, світло та інші комунальні послуги розподіляли між відділеннями “Ощадбанку” та “Укрпошти”, а тепер таку опцію скасовано. Так, якщо людина має рахунок у банку, гроші для субсидії нараховуватимуться туди. Якщо рахунки немає, держава може перераховувати виплати до “Ощадбанку”, а щоб їх отримати, потрібно буде прийти у відділення банку та відкрити особистий рахунок, на який надалі й нараховуватимуться гроші.

Далі кожен пільговик має сплатити ці гроші комунальним підприємствам.

Пенсіонери можуть отримувати свої субсидії вдома

Джерело: Харків 1654

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