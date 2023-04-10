Жителі Харківщини отримали: олію, ковдри, проднабори та матраци

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова триває системне постачання гуманітарної допомоги до громад регіону.

Минулого тижня Обласний гуманітарний штаб відправив до громад Харківщини понад 5200 продовольчих наборів, а також більш ніж 21500 літрів соняшникової олії.

Гуманітарні вантажі доправляли до Зачепилівської, Солоницівської, Наталинської, Старовірівської, Красноградської, Кегичівської, Сахновщинської, Золочівської, Чугуївської, Ізюмської, Балаклійської, Петропавлівської, Донецької, Савинської та Лозівської громад регіону.

Окрім цивільного населення допомогу від ХОВА надавали навчальним закладам та спеціалізованим медичним установам.

Зокрема, на потреби Харківської державної академії дизайну та мистецтв передали генератор. Між психоневрологічними інтернатами та пансіонатами розподілили 865 ковдр, а до геріатричного пансіонату ветеранів праці передали ще 58 матраців.

Агентство Телевидения Новости