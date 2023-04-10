З Харкова до Циркунів та Липців знов курсуватимуть автобуси

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в регіоні продовжують відновлювати транспортну інфраструктуру.

Зокрема, на основних напрямках, особливо на деокупованих територіях, поступово налагоджують транспортне сполучення на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах.

В Управлінні транспорту Харківської ОВА повідомили, що з 11 квітня збільшиться кількість рейсів до приміського автобусного маршруту № 1163 Харків – Липці.

Крім того, 13 квітня буде відновлено приміський автобусний маршрут № 1628 Харків – Циркуни.

«Враховуючи особливості воєнного стану на території міста Харкова та області, зокрема безпосередню близькість до кордонів з країною-агресором та проведення на деокупованих територіях розмінування, відновлення автобусних маршрутів відбувається поступово з урахуванням ремонту автомобільних доріг та мостів», – зазначили в Управлінні транспорту ХОВА.

Агентство Телевидения Новости