Бюджет Харкова поповниться на понад 300 тисяч гривень завдяки нежитловій будівлі на вулиці Академіка Павлова

За втручання прокуратури бюджет Харкова поповниться на понад 300 тис. грн

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про стягнення безпідставно збережених коштів в розмірі орендної плати в сумі понад 300 тис. грн.

Встановлено, що товариству з обмеженою відповідальністю на праві приватної власності належить нежитлова будівля, розташована по вул. Академіка Павлова в Харкові. Однак, всупереч вимогам законодавства, земля під цією нерухомістю не оформлена, тобто ТОВ використовує ділянку без правовстановлюючих документів.

Оскільки ТОВ не сплачує орендну плату за користування землею, Харківській міській територіальній громаді завдаються збитки. Це стало підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду, який задоволено.

Після набрання судовим рішенням чинності Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости