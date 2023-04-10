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Україні вдалося провести черговий великий обмін полоненими

Україні вдалося провести черговий великий обмін полоненими

Додому повернуто 100 людей — це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Серед них є оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Кожен отримає всю необхідну допомогу.

Завдання Президента Володимира Зеленського — повернути всіх наших людей. Для нього це питання є ключовим і одним з пріоритетних.

Такі дні, як сьогодні, можна охарактеризувати цитатою італійського проповідника Франциска Ассізького: «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе».

Це був непростий обмін, Андрій Єрмак, Керівник Офісу Президента України, дякує Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим.

Агентство Телевидения Новости

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