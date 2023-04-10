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У Харкові вшанували пам’ять розстріляних поляків і представників харківської інтелігенції

У Харкові вшанували пам’ять розстріляних поляків і представників харківської інтелігенції

На Меморіалі жертвам тоталітаризму сьогодні, 10 квітня, вшанували пам’ять розстріляних поляків і представників харківської інтелігенції.

У покладанні квітів до меморіалу взяли участь директор Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіта Стєрін, представники духовенства міста, ДСНС, ЗСУ та Національної гвардії України, а також представники польської громади.

Під час заходу була проведена панихида за загиблими.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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