Любов до перевдягань: Михайло Добкін змінив піксель на рясу

Колишнього мера Харкова та екснардепа України Михайла Добкіна помітили у харківській церкві, у П’ятихатках. Чоловік, схожий на Добкіна, брав участь у проведенні церковної служби. Відповідне відео розповсюдили місцеві Telegram-канали.

«Християнський соціаліст, кандидат у мери Харкова, колишній мер, воїн ЗСУ, коротше, людина та пароплав Михайло Маркович Добкін, здається, визначився зі своїм статусом і сьогодні вів службу у П’ятихатках, можна у нього буде наступного тижня та пасочки присвятити. Єдиний момент, що церква московського патріархату», йдеться в повідомленні.

Прокоментував появу Добкіна на публіці й активіст Харківського антикорупційного центру Ігор Черняк: «В душі – умиротворення і благодать. І лише одне бажання… Дожити до того дня, щоб прийти на сповідь до Михайла Марковича».

До речі, ніяких згадок про нове амплуа батька в Інстаграмі його доньки цього разу немає. Минуле повідомлення про «коротке відрядження та гордість» – видалене.

Агентство Телевидения Новости