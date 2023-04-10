Висловлювали свою прихильність до рф: викрито колаборантів

Правоохоронці викрили у колабораціонізмі подружжя з Ізюмщини.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом особам у колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, під час окупації с. Козютівка Ізюмського району чоловік та дружина висловлювали свою прихильність до рф.

Так, подружжя проводило агітаційну роботу з односельчанами, щоб люди підтримували ворога. Чоловік та жінка роздавали проросійські газети мешканцям села та закликали підтримувати дії держави-агресорки.

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости