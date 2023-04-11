В Куп’янському районі обстрілами зруйновано цивільне підприємство

Минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок вчорашніх обстрілів селища Кучерівка Куп’янського району зруйновано цивільне підприємство.

Протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости