Воювали на Харківщині: двом бойовикам з “ДНР” повідомлено про нові підозри

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

За даними слідства, один з них — 37-річний мешканець м. Дзержинськ Донецької області — ще у 2014 році вступив до складу 3-ї ОМСБр «Беркут», яка діє в складі так званої «народної міліції» самопроголошеної «ДНР». Другий підозрюваний — 30-річний бойовик «ДНР» з м. Макіївка. Обидва чоловіки виконували бойові завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Донецькій області.

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України вказані найманці перебазувалися на харківський напрямок — у Куп’янський район, де чергували на блокпостах та виконували інші незаконні вказівки, аби не допустити контроль ЗСУ над територією.

Агентство Телевидения Новости