В бєлгородському аеропорті впав невідомий дрон з вибухівкою: є пошкодження

На території аеропорту імені Шухова в російському місті Бєлгород 10 квітня впав невідомий безпілотник. Минулося без постраждалих, але є пошкодження огорожі аеропорту.

Про це повідомляють російські видання, пише Громадське.

Першими про атаку дрона повідомили Telegram-канали Baza та Astra. За їхніми даними, інцидент стався о 16:30 10 квітня. Аеропорт Бєлгорода атакував безпілотник із бомбою, але він врізався в паркан.

За інформацією «Бази», БпЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм упав біля паркану аеропорту та вибухнув. Жертв та постраждалих немає. Аеропорт закритий із лютого 2022 року і зараз не працює.

Відомо, що вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту. Згодом в екстрених службах росії підтвердили «РИА Новости», що було пошкоджено огорожу аеропорту. Офіційно місцева влада інформацію про цю атаку поки що не коментувала.

Агентство Телевидения Новости