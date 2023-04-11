Ще в одній області заборонили діяльність УПЦ МП

На території Волинської області заборонено діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Таке рішення сьогодні, 11 квітня, ухвалили на позачерговій сесії обласної ради, повідомляє Волинь Post.

За рішення проголосували 54 депутати, повідомляє Слово і Діло.

Крім того, обласна рада рекомендувала Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди на комплекс споруд з релігійною організацією «Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Органам місцевого самоврядування області рекомендували сприяти зміні підпорядкування релігійних громад УПЦ МП, а також здійснити інвентаризацію земельних ділянок, які перебувають у користуванні патріархату.

Агентство Телевидения Новости