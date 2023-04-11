Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:10
Просмотров: 96

В Харкові пройшла донорська акція: кров здали 90 чоловік

В Харкові пройшла донорська акція: кров здали 90 чоловік

Понад 90 людей взяли участь у донорській акції, яку організували в Харкові волонтери Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Враховуючи, що один донор здає 450 мл крові за одну донацію, в цілому за цю акцію Центр Служби крові у Харкові отримав 40,5 л запасів крові. А це шанс на порятунок пораненим та постраждалим від нещасних й критичних для життя ситуацій, а також лікування пацієнтів із захворюваннями крові тощо.

До акції долучилися харків’яни та мешканці Мерефи.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 