В Харкові пройшла донорська акція: кров здали 90 чоловік

Понад 90 людей взяли участь у донорській акції, яку організували в Харкові волонтери Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Враховуючи, що один донор здає 450 мл крові за одну донацію, в цілому за цю акцію Центр Служби крові у Харкові отримав 40,5 л запасів крові. А це шанс на порятунок пораненим та постраждалим від нещасних й критичних для життя ситуацій, а також лікування пацієнтів із захворюваннями крові тощо.

До акції долучилися харків’яни та мешканці Мерефи.

Агентство Телевидения Новости