Канал на мільйон доларів: прикордонники викрили схему переправлення ухилянтів за кордон

Понад 450 чоловіків призовного віку переправила з України за кордон група шахраїв з Рівненської та Волинської областей. Понад 170 з них не повернулися.

Таку злочинну схему викрили прикордонники, повідомляє ДПСУ.

«Клієнтів» зловмисники доправляли за кордон під виглядом водіїв за системою «ШЛЯХ». За «послугу» брали від 1500 до 5000 доларів США.

Таким чином, за 4 місяці сума незаконного заробітку склала близько мільйона доларів США.

Під час обшуків у 10 фігурантів злочинної схеми вилучено оргтехніку, закордонні паспорти, банківські карти та гроші. Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости