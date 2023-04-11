Зафільмував, як вбиває товариша: судитимуть харків’янина

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 12 січня 2023 року в одній з квартир по проспекту Ювілейному в Харкові двоє чоловіків вживали алкогольні напої. Градус бесіди значно підвищився, і застілля переросло у сварку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 39-річний обвинувачений схопив ніж і декілька разів вдарив ним свого товариша у шию та обличчя.

Зловмисник, діставши телефон та знімаючи все на відео, продовжив завдавати ударів ножем 45-річному потерпілому. Коли той втратив свідомість, вбивця став продумувати план втечі з місця злочину, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Щоб покинути місце дії події непоміченим, він вирішив скористатися вікном. Квартира, в якій зловмисник знаходився разом зі своєю жертвою, знаходилась на п’ятому поверсі, тож обвинувачений зв’язав декілька простирадл і за їх допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак під час спуску не втримався і впав біля будинку — тут його і помітила сусідка потерпілого, яка викликала правоохоронців.

45-річного чоловіка було госпіталізовано до лікарні, де медики намагались врятувати його життя, проте не змогли — від отриманих травм він помер.

Встановлено, що раніше обвинувачений неодноразово мав проблеми із законом і, зокрема, притягався до відповідальності за крадіжки, грабежі і нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі цей чоловік перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости