Систематично погрожував бабусі та вимагав гроші: харків’янин отримав підозру в домашньому насильстві

Чоловік систематично ображав свою бабусю, висловлювався нецензурною лайкою, кричав, погрожував фізичною розправою та вимагав гроші.

З заявами про насильство до сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1 неодноразово зверталася 69-річна жінка.

Поліцейські склали щодо чоловіка 4 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 КУпАП. Однак раніше судимий у 2022 за домашнє насильство 28-річний онук не припинив свої протиправні дії та продовжував кривдити свою 69-річну бабусю.

1 квітня слідчим ХРУП №1 відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

10 квітня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину.

Агентство Телевидения Новости