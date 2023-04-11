У Куп’янському районі трактор наїхав на вибухівку

Сьогодні близько 14:10 у Куп’янському районі стався черговий підрив транспортного засобу на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Поблизу населених пунктів Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт в результаті наїзду трактору на вибухонебезпечний предмет 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікувальному закладі.

ДСНС вчергове звертається до мешканців Харкова та области: «Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

Агентство Телевидения Новости