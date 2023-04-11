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У Харкові з’явиться центр психологічної підтримки для дітей

У Харкові з’явиться центр психологічної підтримки для дітей

Центр надаватиме ментальну і психологічну допомогу дітям Харківщини, що постраждали від війни. Про це йшлося на зустрічі заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської та представників UNICEF в Україні.

Наразі тривають переговори щодо місця розташування Центру.

«Підтримка міжнародної спільноти особливо важлива для нас. Тим паче, коли йдеться про дітей, які психологічно страждають від російської військової агресії», – зазначила Віта Ковальська.

На деокупованих територіях регіону діють подібні програми з підтримки дітей. Ще один Центр з’явиться в самому Харкові.

«Ми продовжуємо плідно співпрацювати із керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, адже регіон продовжує потерпати від дій окупантів. Нам важливо підтримувати ментальне здоров’я як дітей, так і дорослих», – додав начальник польового офісу UNICEF у Дніпропетровській області Кенан Маді.

Агентство Телевидения Новости

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