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Минулого тижня аграрії Харківщини засіяли майже 9,5 тисячі гектарів

Минулого тижня аграрії Харківщини засіяли майже 9,5 тисячі гектарів

Весняно-польові роботи розпочалися в Лозівському, Красноградському, частинах Куп’янського, Харківського і Чугуївського районів області.

Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, цьогоріч погодні умови дозволили розпочати посівну майже на 2 тижні раніше, ніж у попередніх сезонах. Першими в поля вийшли аграрії Лозівщини, де на сьогодні вже засіяли 22% від прогнозованих площ, а саме 2,8 тис. га.

«Також в цьому сезоні маємо доволі дощову весну. Опади сприяють активному росту посівів. Однак заважають роботі техніки. Щойно ґрунт підсохне – аграрії наростять темпи проведення посівів», – зазначив Євген Іванов.

Загалом аграрії встигли засіяти 13,7 тис. га, з них за минулий тиждень – 9,4 тис. га. Цього року засівають ярий ячмінь, горох, яру пшеницю та овес.

Головний виклик для фермерів – мінна небезпека. Щодня проводиться оперативне реагування на вибухонебезпечні предмети у тому числі на сільгоспугіддях. За оперативними даними фахівців, обстежено вже майже 660 га. Фактично розміновані 4,1 гектара.

Агентство Телевидения Новости

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