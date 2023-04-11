В Лозовій при проведенні земляних робіт чоловіка засипало в траншеї

11 квітня о 16:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що біля багатоповерхового житлового будинку у 4-му мікрорайоні Лозової, при проведенні земляних робіт стався зсув грунту, внаслідок якого працівник комунального підприємства опинився під шаром землі. Самотужки він вибратись не міг і потребував допомоги.

На місце події негайно виїхало відділення ДСНС. По прибуттю було встановлено, що чоловік знаходиться по груди засипаним у грунт. Рятувальники швидко звільнили потерпілого та передали його для огляду працівникам екстреної медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости