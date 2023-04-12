В Ізюмському районі впав російський БПЛА: сталася пожежа

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно.

В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ селища Кіндрашівка Куп’янського району поранення отримала 62-річна жінка.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора поблизу с. Сподобівка Куп’янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований.

Крім того, в селищі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір’ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 161 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости