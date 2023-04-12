В Офісі Президента відреагували на відео зі звірячою стратою українського військового

Ввечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому, ймовірно, страчують українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову.

На поширеному росіянами відео видно, як люди у військовій формі, які розмовляють російською, мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували ці люди, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові, пише Громадське.

Обличчя людей, які катували чоловіка, заховані за масками. Один із, ймовірно, російських військових спілкується рацією і дає команди іншому, який вчиняє вбивство за допомогою ножа.

Потім ці двоє людей демонструють бронежилет, на якому зокрема видно знак, який схожий на тризуб. На відео видно зелене листя, тож, ймовірно, це відео могло бути записаним певний період тому.

Одразу після того, як українські ресурси почали повідомляти про появу такого відео, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram написав: «За все буде відповідь і відповідальність». Водночас він не уточнив, чи йдеться про відео катування.

Ми не можемо перевірити справжність відео. Крім того, звернулися за коментарями до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Не перший випадок

У мережі вже не вперше з’являється відео жорстокої розправи над українськими військовополоненими. Так, у липні 2022 року в російських Telegram-каналах поширили відео, де двоє, схоже, російських військових катували військовополоненого в українській формі. Після цього українські правоохоронці почали розслідування за фактом порушення звичаїв війни.

У березні 2023 року у мережі поширили відео вбивства українського військовополоненого. На відеозаписі помітно, як чоловік у формі української армії говорить «Слава Україні!», після чого його одразу розстрілюють.

Перед цим Служба безпеки України остаточно ідентифікувала особу розстріляного військового. Це Олександр Мацієвський — снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Спецслужба вже працює над пошуком окупантів, які розстріляли Мацієвського.

Такі дії з полоненим підпадають під поняття воєнного злочину. Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, воєнні злочини — це тортури або нелюдське поводження, включно з біологічними експериментами; умисне заподіяння сильних страждань чи серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров’ю; віроломне вбивство чи поранення комбатанта ворога.

Агентство Телевидения Новости