В Чугуївському районі чоловік підірвався на міні «пелюстка» на власному подвір’ї

Протягом доби з 11 по 12 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди, з яких:

36 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

7 – інші виїзди.

О 13:00 внаслідок обстрілу в Ізюмському районі, біля селища Шебелинка горіла трава на площі 10 Га. Жертв та постраждалих не має. Від ДСНС було залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки.

Через необережність при поводженні з вогнем чи навмисне випалювання сухостою трапилось 30 пожеж в природних екосистемах. Вигоріло понад 44 га сухої рослинності.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 161 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Близько 14:10 у Куп’янському районі стався черговий підрив транспортного засобу на невідомому вибухонебезпечному предметі. Подія виникла поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт. В результаті наїзду трактору на ВНП 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікувальному закладі.

О 18:47 в Чугуївському районі, с. Рубіжне, на території приватного домоволодіння стався вибух вибухонебезпечного предмету. Чоловік, 1975 року народження, на подвір’ї власного будинку наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його було доставлено до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

Агентство Телевидения Новости