Поранена жінка та пошкоджені приватні будинки: поліція показала наслідки обстрілів за добу
Протягом минулої доби ворог обстрілював Куп’янськ, Вовчанськ, Синьківку та Шебелінку.
Внаслідок неодноразових обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені житлові будинки. У селі Кіндрашівка Куп’янського району через обстріли поранення отримала 62-річна жінка.
Після окупації рашистами на звільнених територіях залишається високою мінна небезпека. Минулої доби під час роботи у полі в Куп’янському районі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 31-річний чоловік. В селі Рубіжне Чугуївського району на подвір’ї власного будинку 48-річний чоловік наступив на ворожу міну. Постраждалих доставили до медичних закладів.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.