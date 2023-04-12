Вдарив незнайомця та вкрав у нього телефон: суд виніс вирок харків‘янину-рецидивісту 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 20-річного харків’янина за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 125 КК України) та за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що 20-річний рецидивіст на шлях виправлення не став та вчинив новий злочин. Так, у січні цього року чоловік, перебуваючи на вул. Богдана Хмельницького, посварився з перехожим. Проте словесною перепалкою це не закінчилось: обвинувачений вдарив чоловіка в обличчя, від чого той впав на землю, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Мобільний телефон потерпілого випав на землю. Скориставшись тим, що постраждалий не бачить його дій, зловмисник схопив телефон та втік з місця злочину.

10 квітня 2023 року суддя Червонозаводського суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок чоловіку.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости