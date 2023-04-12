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Повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень заблоковано

Повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень заблоковано

До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським і посадовим особам служби цивільного захисту.

“Поки ця постанова не буде розглянута в залі, спікер не має права підписати закон. А це найближчими тижнями не відбудеться через графік засідання Ради”, – зазначив народний депутат Ярослав Железняк. Про це пише УНІАН.

Постанову вніс народний депутат від партії “Голос” Володимир Цабаль.

/ скріншот

Доплати у 30 тисяч гривень військовим – рішення Верховної Ради 10 квітня

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Йдеться про законопроект №8312.

Як пояснював нардеп Железняк, надбавку захисникам планують таким чином повернути за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям і співробітникам державних підприємств. 

За його словами, щоб повернення надбавок спрацювало потрібно буде змінювати бюджет, адже передбачене скорочення зарплат не покриє всі витрати: Україна в день на виплати військовим витрачала 2,7 мільярда гривень

Агентство Телевидения Новости

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