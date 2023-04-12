Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:10
Просмотров: 115

Завершено спецрозслідування щодо депутата від «ОПЗЖ», який впустив російських військових в Ізюм

Завершено спецрозслідування щодо депутата від «ОПЗЖ», який впустив російських військових в Ізюм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо депутата за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). 

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат VIII скликання Ізюмської міської ради від забороненої політичної партії в Україні «Опозиційна платформа — За життя» перейшов на бік ворога. Він показав окупантам шлях у м. Ізюм, про який не знали російські військові та який дав їм змогу обійти оборону української армії. 

Депутат-зрадник також зливав окупантам місцерозташування людей, які здійснювали волонтерську допомогу ЗСУ, осіб, які брали участь в проведенні АТО/ООС. Крім того, він доносив на представників правоохоронних органів, територіальної оборони Ізюма та членів їхніх сімей. 

Він також поширював серед ізюмчан дезінформацію про те, що державна і міська влада начебто здала Київ та Харків, та закликав співпрацювати з окупантами. 

Обвинуваченого судитимуть заочно у Київському районному суді м. Харкова. 

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 