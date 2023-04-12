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До 5 років за ґратами загрожує чоловіку, який чекав окупації Харківщини

До 5 років за ґратами загрожує чоловіку, який чекав окупації Харківщини

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 48-річного чоловіка за фактом створення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що харків‘янин поширював на своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі дописи на підтримку держави-агресора. 

Чоловік написав пост наступного змісту: «Я рад, что Харьков пришли освобождать русские солдаты! Да здравствует Харьковская Народная Республика!»

Правоохоронці викрили шанувальника «руського миру». Чоловіка судитимуть у Московському районному суді м. Харкова. 

Йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. 

Агентство Телевидения Новости

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