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Прокуратура вимагає передати Харківській міській тергромаді дві квартири вартістю 2,4 мільйони

Прокуратура вимагає передати Харківській міській тергромаді дві квартири вартістю 2,4 мільйони

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено дві заяви в інтересах держави в особі Харківської міської ради про визнання двох квартир відумерлою спадщиною та їх передачу у власність Харківської міської територіальної громади.

Йдеться про нерухомість в Немишлянському районі м. Харкова: одна з квартир розташована по вул. Стадіонний проїзд, інша — по вул. Танкопія. Власники зазначених квартир померли ще в 2021 році. Оскільки спадкоємців вони не мали, зазначена нерухомість мала перейти в комунальну власність.

Проте органом місцевого самоврядування так і не було вжито відповідних заходів щодо вирішення питання стосовно належного оформлення права комунальної власності, у зв’язку з чим прокуратура звернулась з відповідними заявами до суду.

Наразі Фрунзенським районним судом м. Харкова відкрито провадження у справах.

Агентство Телевидения Новости

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