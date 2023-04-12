Прокуратура вимагає передати Харківській міській тергромаді дві квартири вартістю 2,4 мільйони

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено дві заяви в інтересах держави в особі Харківської міської ради про визнання двох квартир відумерлою спадщиною та їх передачу у власність Харківської міської територіальної громади.

Йдеться про нерухомість в Немишлянському районі м. Харкова: одна з квартир розташована по вул. Стадіонний проїзд, інша — по вул. Танкопія. Власники зазначених квартир померли ще в 2021 році. Оскільки спадкоємців вони не мали, зазначена нерухомість мала перейти в комунальну власність.

Проте органом місцевого самоврядування так і не було вжито відповідних заходів щодо вирішення питання стосовно належного оформлення права комунальної власності, у зв’язку з чим прокуратура звернулась з відповідними заявами до суду.

Наразі Фрунзенським районним судом м. Харкова відкрито провадження у справах.

Агентство Телевидения Новости