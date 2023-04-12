Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:47
Просмотров: 107

У Криму, Курську та Бєлгороді скасували паради на 9 травня

В окупованому Криму скасували демонстрації на 1 травня, ходу «Безсмертного полку» та парад 9 травня, повідомив призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов.

«Це рішення зумовлене міркуваннями безпеки», – заявив Аксьонов. Він також сказав, що параду не буде в Севастополі, пише Радіо Свобода.

Рішення про скасування військового параду на 9 травня в Севастополі поки не ухвалене, заявив окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв.

«Зараз йдуть консультації з Міноборони, рішення про проведення Параду в Севастополі – прерогатива військового відомства», – заявив Развожаєв.

Раніше також у російських Курську та Бєлгороді з міркувань безпеки відмовились від парадів 9 травня.

Прикордонні з Україною російські регіони – Курська, Бєлгородська та Брянська області – регулярно потрапляють під обстріли, є руйнування та жертви. Російська влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».

Про плани скасувати чи змінити концепцію головного параду на Красній площі у Москві не повідомлялося. Речник Кремля Дмитро Пєсков казав, що захід пройде за планом, але на ньому буде вжито підвищених заходів безпеки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 