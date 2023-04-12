У Харкові працюють близько 119 тисяч підприємців

Кількість фізичних осіб-підприємців у місті Харкові станом на 1 квітня складає 118,9 тисяч осіб.

За інформацією Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, на початку року було зареєстровано 119,7 тис. осіб. Протягом першого кварталу 2023 року припинили діяльність 3104 фізособи-підприємця. Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду протягом трьох місяців 276 фізичних осіб-підприємців.«Але, незважаючи на постійні складнощі та великі ризики, у Харкові продовжують відкриватися нові бізнеси, які дають можливість запускати та відновлювати економіку. Так, за даними Головного управління ДПС у Харківській області, протягом першого кварталу 2023 року виявили бажання почати власну справу та офіційно зареєстрували свій бізнес майже 2,5 тис. фізичних осіб-підприємців», – зазначили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.Крім того, за цей же період Харків обрали в якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу на місто Харків 366 фізосіб-підприємців. Як повідомили у департаменті, переважно це підприємці з деокупованих територій.У департаменті нагадали, що харків’яни можуть подати заяву на отримання грантів «єРобота» для створення та розвитку власного бізнесу, а також скористатися пільговими кредитами урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%». Крім того, з 10 квітня у ветеранів та членів їхніх сімей з’явилася можливість подавати заявки на державні гранти в рамках проєкту «єРобота» для розвитку або створення бізнесу. Крім того, підприємці Харкова можуть скористатися фінансовою підтримкою від міської ради шляхом компенсації відсоткової ставки за кредитами, які вони отримували для розвитку свого бізнесу. З питань участі у програмі необхідно звертатися до АТ «Ощадбанк», ПАТ «БАНК ВОСТОК» та АТ «Комерційний Індустріальний Банк», з якими укладено договори про взаємодію.

Агентство Телевидения Новости