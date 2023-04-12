Обкрадав місцевих мешканців та допомагав окупаційним військам: викрили колаборанта з Чугуївщини

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці викрили ще одного прихильника дій держави-агресора, який допомагав представникам зс рф під час окупації Чугуївщини. За даними слідства, у період, коли селище Миколаївка Чкаловської ОТГ знаходилось під контролем ворога, місцевий мешканець передавав матеріальні ресурси в розпорядження військовослужбовцям окупаційних військ рф. Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Підозрюваний добровільно та безоплатно надавав місця для проживання представникам зс рф і забезпечував їх продуктами харчування. Крім того, він проникав до домоволодінь мешканців села, які евакуювалися з населеного пункту, та викрадав їхнє майно, яке в подальшому також передавав загарбникам.

Здобувши таким чином прихильність окупантів та підтримуючи з ними дружні стосунки, колаборант отримав привілеї. Зокрема, він міг безперешкодно виїжджати з с. Миколаївка до інших населених пунктів, використовувати з дозволу військовослужбовців рф у господарстві чужі інструменти та сільськогосподарську техніку.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Чугуївського РУП ГУНП України в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости