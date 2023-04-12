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Комунальники показали оновлені пішохідні переходи

Комунальники показали оновлені пішохідні переходи

Бригади КП «Шляхрембуд» продовжили виконувати роботи з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на пішохідних переходах поблизу церков та храмів на вул. Полтавський Шлях, вул. Золочівській, вул. Холодногірській, вул. Курилівській, вул. Гольдбергівській, у пров. Спартаківському та ін.

Сьогодні, 12 квітня, на дорогах міста працюють 122 робітники та 92 одиниці спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 306 куб. м змету та 4 куб. м ТПВ.

Агентство Телевидения Новости

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