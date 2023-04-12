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У Харкові, на вулиці Конотопській, робітники відремонтували водовід

У Харкові, на вулиці Конотопській, робітники відремонтували водовід

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» напередодні ліквідували дев’ять аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів.

Зокрема, у Новобаварському районі, на вул. Конотопській, робітники відремонтували водовід діаметром 1200 мм.«Цей водовід має важливе значення для мешканців району. У ході комплексного ремонту провели земляні та зварювальні роботи, а також замінили запірну арматуру. Паралельно у Пісочині, на вулиці Гагаріна, оперативно ліквідували пошкодження на двох водопровідних магістралях. В одному випадку була замінена ділянка трубопроводу. Після виконання відновлювальних заходів усі території впорядкували», – повідомив провідний інженер районної служби Сергій Самойлов.Сьогодні, 12 квітня, комунальники усувають 10 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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