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У Харкові усунули 45 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання

У Харкові усунули 45 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання

За минулу добу робітники КП «Харківські теплові мережі» усунули 45 дефектів на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Як повідомили на підприємстві, також було відпрацьовано 203 заявки, які надійшли в інформаційно-диспетчерську службу «1562» та кол-центр підприємства.

Крім того, тривають роботи з технічного обслуговування обладнання, заміни транзитних трубопроводів та запірної арматури, а також благоустрою території біля об’єктів ХТМ.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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