Державна служба якості освіти України оголосила про проведення моніторингового дослідження

Державна служба якості освіти України спільно з Міністерством освіти і науки України, Українським інститутом розвитку освіти, Інститутом освітньої аналітики та за підтримки проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) проведуть моніторингове дослідження якості освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Як повідомили в управління Державної служби якості освіти у Харківській області, для участі у досліджені відібрані близько 300 шкіл з усіх областей України, із них 14 – заклади освіти Безлюдівської, Богодухівської, Дергачівської, Донецької, Золочівської, Красноградської, Лозівської, Нововодолазької, Новопокровської, Первомайської, Пісочинської, Солоницівської, Чугуївської громад Харківської області. Вибірка шкіл є репрезентативною, її здійснив Інститут освітньої аналітики з числа закладів, що працюють у 2022/2023 навчальному році.

«Моніторингове дослідження має на меті вивчення результатів навчання з математики (алгебри та геометрії) та української мови і триватиме протягом 3-х років. У кожній школі до тестування буде долучено один клас із паралелі 6-х класів та один клас із паралелі 8-х класів. Вивчатимуться результати навчання учнів щодо засвоєння тем за два роки навчання (5-6-ті та 7-8-мі класи відповідно), – зазначила начальниця управління Державної служби якості освіти у Харківській області Світлана Вольянська. – Тести для моніторингу розроблені педагогами-практиками, авторами навчальних програм та стандартів».

Перше тестування відбуватиметься на платформі Всеукраїнської школи онлайн у травні 2023 року. Результати моніторингу будуть оприлюднені виключно в узагальненому вигляді, дані окремо взятої школи чи класу не публікуватимуться та не надаватимуться директору чи вчителям. Результати свого тестування зможе побачити лише учень/учениця у власному кабінеті на платформі ВШО.

Це дослідження разом з іншими, які проводить Державна служба якості совіти, стануть основою для формування освітньої політики у післявоєнний час.

Джерело: ХОВА

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