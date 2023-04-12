“Чорні сапери”: на Харківщині шахраї знайшли новий спосіб обманювати мешканців

На Харківщині почали діяти так звані «чорні» сапери, які пропонують, зокрема, сільськогосподарським підприємствам послуги з розмінування територій.

Про це повідомив на брифінгу речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент Укрінформу.

«Стосовно «чорних» саперів. З неофіційних джерел надходить інформація, що такі шукачі активізувалися на території Харківської області. Ми не знаємо, де саме вони працюють. Напевне, правоохоронні органи це з’ясовуватимуть. Ми лише можемо попереджати, що їхня діяльність несе ризики. Якщо вони проводять роботи з розмінування для когось, відповідно ніякі акти, ніякі документи (про розмінування територій, – ред.) вони не видають. А якщо щось і видають, то воно не має юридичної сили», – сказав Василенко.

Він припустив, що такою діяльністю займаються люди, які раніше були «чорними» археологами, і під час пошуку артефактів стикалися і з вибухонебезпечними предметами часів Другої світової війни.

«Вони їх знаходили, складали в купу, а потім уже викликали ДСНС. Бували випадки, що це вже було до сотні вибухонебезпечних предметів. І наші фахівці виїздили це знешкоджувати», – розповів Василенко.

Він закликав власників сільськогосподарських підприємств не ризикувати та не приставати на пропозиції неліцензованих саперів чи організацій.

Джерело: Укрінформ

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