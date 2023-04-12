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Працювала на ворога: на Харківщині викрито колаборантку

Працювала на ворога: на Харківщині викрито колаборантку

Працювала на російську владу: дізнавачі Харківщини повідомили жінці про підозру у колабораціонізмі.

У селі Іванівка Чугуївського району 57-річна місцева мешканка влаштувалася на роботу в окупаційну «Іванівську селищну раду».

Колаборантка працювала на російську владу як представник «микроучастка». Вона складала списки односельців та передавала їх російським представникам. В приміщені сільської ради жінка допомагала у розподілі гуманітарної допомоги, яку отримувала від адміністрації окупантів. Надалі жінка з власного будинку організовувала її видачу населенню.

Крім того, жінка разом із керівництвом російської адміністрації брала участь у публічних заходах, організованих незаконною владою села. 14 квітня дізнавачі Чугуївського РУП під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури за сприяння СБУ повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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