Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:46
Просмотров: 71

На Харківщині чоловік вбив дружину

На Харківщині чоловік вбив дружину

Харківська поліція повідомила чоловіку про підозру у вбивстві дружини.

Напередодні трагедії подружжя розпивало спиртні напої та згодом між ними виник конфлікт. В ході сварки підозрюваний побив жінку. Від отриманих травм 52-річна постраждала померла.

Про злочин, який трапився в місті Красноград, поліцію повідомила мати зловмисника. Жінка навідалась до сина та побачила невістку вбитою.

44-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нападнику повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 