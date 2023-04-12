На Харківщині чоловік вбив дружину

Харківська поліція повідомила чоловіку про підозру у вбивстві дружини.

Напередодні трагедії подружжя розпивало спиртні напої та згодом між ними виник конфлікт. В ході сварки підозрюваний побив жінку. Від отриманих травм 52-річна постраждала померла.

Про злочин, який трапився в місті Красноград, поліцію повідомила мати зловмисника. Жінка навідалась до сина та побачила невістку вбитою.

44-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нападнику повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости