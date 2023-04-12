В Ізюмі будуть розробляти концепцію відновлення міста, для цього вже обрані перші будинки

Місто Ізюм – одне з найбільш постраждалих в Харківській області від російської агресії. 80% його житлового фонду пошкоджено чи зруйновано повністю.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спільно зі своїм заступником Михайлом Харнамом вчергове з робочим візитом відвідали Ізюм. З місцевим керівництвом вони обговорили відбудову об’єктів критичної інфраструктури, адміністративних та житлових будинків, а також освітніх закладів.

«Основна мета зараз – розроблення концепції відновлення Ізюма. Ми вже розпочали відбирати будинки, які будуть відновлені першочергово. Вони мають незначні пошкодження. Головне – відремонтувати їх до нового зимового опалювального сезону. Це відновлення передбачатиме комплексний підхід, оскільки ми маємо не тільки відремонтувати житлові будинки, а й полагодити мережі до них», – прокоментував Олег Синєгубов.

Начальник Ізюмської РВА Степан Масельський розповів, що наразі в центрі міста вибрано приміщення, в якому розмістять різноманітні служби: податкову та міграційну, казначейство тощо.

«Майже всі адміністративні будівлі в місті, де розташовувалися територіальні органи, тією чи іншою мірою зруйновані повністю або пошкоджені. Ми вирішили розмістити в одному місці ці служби, аби людям було зручно отримувати послуги. Обрана будівля теж частково постраждала, але ми розпочали замінювати вікна, зараз робимо покрівлю. Потім підготуємо опалення і вже можна буде працювати», – зазначив Степан Масельський.

Крім того, Олег Синєгубов наголосив, що за ініціативи першої леді України Олени Зеленської проходитиме відбудова ізюмської лікарні. Також наразі пропрацьовують питання щодо відновлення навчальних закладів Ізюма.

«Ми відібрали дві школи, які мають порівняно з іншими незначні пошкодження. Їх можна буде відновити найшвидше. Проте, звичайно, основна концепція полягає в тому, щоб поруч або в самому закладі було бомбосховище. Безпека дітей, вчителів та всього персоналу – для нас на першому місці», – зазначив начальник ХОВА.

Зокрема, начальник Ізюмської МВА Валерій Марченко зауважив, що на сьогодні в Ізюмі нараховується 3400 учнів, а до повномасштабного вторгнення їх було 4500.

Агентство Телевидения Новости