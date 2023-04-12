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Зіткнення з перекиданням та ДТП біля цирку: в Харкові побільшало автівок

Зіткнення з перекиданням та ДТП біля цирку: в Харкові побільшало автівок

Сьогодні близько 15:30 на проспекті Льва Ландау, перед мостом, не розминулися автомобілі Ford Ranger та Chery Jaggi. В результаті позашляховик завис на острівці безпеки, а легковик перекинувся на бік.

На місці працювали медики та патрульні. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ще про одну серйозну ДТП міські тг-канали повідомили близько 17:00. На набережній навпроти цирку сталося зіткнення двох авто: Opel Zafira та Skoda Roomster. Обставини уточнюються, на місці працювали патрульні.  

Агентство Телевидения Новости

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